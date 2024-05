L’ESN de Charenton-le-Pont a réalisé un CA de 107 M€ en 2023, en hausse de 18%, dont 10% de croissance organique. Une croissance qui a été tirée par les projets d’accompagnement à la transformation digitale et les migrations cloud d’une part et la croissance externe d’autre part.

Trois acquisitions sont intervenues au cours de l’exercice 2023. Point commun de ces acquisitions, elles ont toutes pour cœur de métier le développement applicatif. Blue Soft a ainsi pris le contrôle de Catalyse IT, une société strasbourgeoise d’une vingtaine de salariés, spécialisée dans le développement en mode projet, notamment pour le secteur de la Finance, avec des expertises dans les cryptos et la blockchain.

Autres entreprises à avoir rejoint le groupe : Code Insider, un pure player Microsoft parisien d’une vingtaine de personnes expert en software craftsmanship, et Scient, une entreprise de services numériques d’une trentaine de personnes, spécialisée en transformation digitale. La première est venue aussi renforcer Empower, son unité d’affaires spécialisée dans les solutions Microsoft, hérité notamment du rachat de Projetlys en 2019.

Comme à son habitude, Blue Soft a fait en sorte d’embarquer les dirigeants de ses acquisitions, en l’occurrence Lionel Chemla pour Catalyse IT ; Benjamin Vidon et César Mourot pour Code Insider ; et Stéphanie Le Beuze et Mathieu Lacome pour Scient. En tout, ces trois entités apportent 9 M€ de chiffre d’affaires incrémental au groupe et lui permettent de se renforcer dans le développement logiciel, qui compte pour 40% de son activité.

Pour l’exercice en cours, Blue Soft entend maintenir une croissance organique de l’ordre de 10%, précise Thierry Boccara, son co-président (photo). Le groupe entend également poursuivre sa politique de croissance externe. Trois ou quatre nouvelles acquisitions sont envisagées. Une première a déjà été finalisée : Kaliva, une société de dix personnes issues de TDF, réalisant 2 M€ de CA annuel.

Blue Soft souhaite notamment renforcer ses expertises dans le domaine de la donnée (gouvernance, qualité des données, analyse de données, etc.). Des compétences sur lesquelles l’ESN compte s’appuyer pour se développer dans l’intelligence artificielle. Autre objectif affiché pour 2024 : déployer l’ensemble de ses métiers dans ses quatre agences régionales (Lyon, Niort, Toulouse, Aix-en-Provence) et dans ses filiales belge et suisse.

Le groupe s’est fixé pour objectif d’atteindre 120 M€ de chiffre d’affaires en 2024 (hors acquisition) et 1.000 salariés (contre 900 actuellement).