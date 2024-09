Le calendrier s’accélère pour Bleu après le lancement en janvier de ses opérations commerciales. Même si l’obtention de la qualification SecNumCloud 3.2 pour son futur « cloud de confiance » n’est pas attendue avant 2025, le fournisseur de services cloud Azure et Microsoft 365 veut que tout soit prêt pour accompagner ses futurs clients. Les efforts de la co-entreprise Capgemini-Orange se concentrent donc actuellement sur la formalisation des partenariats avec les partenaires de services qui assureront cet accompagnement.

Lors de l’évenement « Le Cercle de la Confiance » le 9 septembre 2024 au Campus Cyber à Paris, Bleu a annoncé les noms des 12 premiers partenaires qui ont déjà rejoint son programme. La liste comprend Accenture, Avanade, Capgemini, Cellenza, Claranet, Computacenter, Exakis Nelite groupe Magellan, Experteam, Orange Business, SCC, Sopra Steria et Wavestone.

« Huit mois après la création de Bleu, nous nous félicitons des étapes franchies et notamment de la signature de 12 partenariats avec des Entreprises de Services Numériques », a commenté dans un communiqué Jean Coumaros, Président de Bleu. « Leur engagement et leur expertise à délivrer notre programme Départ Lancé, nous permettra d’accompagner la réussite des projets de migration des organisations françaises vers un modèle unique de cloud combinant innovation et confiance ».

Le programme de migration « Départ Lancé » est structuré en trois phases (anticiper, préparer, adopter). Il vise à identifier les cas d’usage, évaluer les impacts, définir une stratégie de migration et d’optimisation des solutions cloud. Bleu assure la formation des partenaires sélectionnés.

Le marché national du cloud de confiance est déjà bien encombré avec les offres de Docaposte (avec Numspot), S3NS (Thales/Google), OVHCloud, Outscale, Cloud Temple ou encore Free Pro. En alignant 12 grandes ESN, Bleu se donne les moyens de frapper fort dans la phase de prospection.