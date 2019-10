Cet été, IBM annonçait que Red Hat allait lui apporter 5% de croissance supplémentaires. Le leader du logiciel libre n’a pas démérité au troisième trimestre. Mais s’il n’a pas permis à Big Blue de renouer avec la croissance, il a réussi à imiter la casse.

Le chiffre d’affaires de Big Blue a diminué de 3,9% pour s’établir à 18,0 milliards de dollars, en deçà des 18,2 milliards de dollars attendus par les analystes. La migration des clients vers le cloud a affecté les activités historiques. Les services technologiques ont enregistré une baisse de 5,6% à 6,7 milliards de dollars et les ventes de matériel ont vu leurs revenus chuter de 14,7% à 1,5 milliard de dollars, le lancement du mainframe z15 à peine une semaine avant la clôture du trimestre n’ayant eu que peu d’effet sur les résultats. Les revenus générés par les services financiers se sont établis à 343 millions de dollars, en baisse de 11,7%. En revanche, avec un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars l’activité Global Business Services a enregistré une croissance de 1%. Voyons à présent l’apport de Red Hat. L’activité de la filiale a généré 371 millions de dollars, un montant en hausse de 19%. Les activités cloud et logiciels cognitifs, qui intègrent Red Hat ont vu leurs revenus grimper de 6,4% à 5,3 milliards de dollars. Les cinq Cloud Paks, les premières offres nées du rapprochement avec l’éditeur open source, ont connu un bon démarrage selon le directeur financier, d’IBM James Kavanaugh.

Le bénéfice net est tombé à 1,7 milliard de dollars, ou 1,87 dollar par action, contre 2,7 milliards de dollars, ou 2,9 dollars par action, un an plus tôt.

« Au troisième trimestre, alors que nous continuions d’aider nos clients avec leurs réinventions numériques, nous avons augmenté nos revenus dans notre segment Cloud et logiciels cognitifs ainsi que dans les services commerciaux mondiaux », commente dans un communiqué Ginni Rometty, présidente et CEO d’IBM. « Nos résultats démontrent que les clients considèrent IBM et Red Hat comme une combinaison puissante. Ils nous font confiance pour leur fournir la technologie d’un cloud hybride ouvert, l’innovation et le savoir-faire du secteur afin de les aider à transférer leurs charges de travail critiques vers le cloud »

De son côté, James Kavanaugh se félicite de la génération de 12,3 milliards de dollars de flux de trésorerie nette sur un an et d’avoir réduit la dette de près de 7 milliards de dollars au cours du trimestre.