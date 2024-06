Sur le marché mondial assez fourni des plates-formes IoT industrielles (IIoT), Gartner voit en AWS, Microsoft et Software AG les trois leaders du marché en 2024. Sur les quinze autres acteurs évalués, Braincube est reconnu comme unique challenger tandis que 4 autres acteurs sont classés comme visionnaires et 10 comme acteurs de niche (voir quadrant ci-dessous).

Gartner présente les plateformes d’IoT industrielles comme offrant de multiples intégrations aux actifs et sources de données industrielles. Elles reposent sur des logiciels middlewares intégrés qui prennent en charge des « applications intelligentes » multifournisseur pour faciliter et automatiser la prise de décision en matière de gestion des actifs. Elles offrent enfin une visibilité et un contrôle opérationnels pour les usines, les infrastructures et les équipements.

L’évaluation du Gartner porte sur leurs capacités de ces plateformes en matière de gestion des applications, de couche d’acquisition de données, de sécurité et d’architecture Edge-to-Cloud.

Dans son étude, Gartner reconnait AWS comme le plus en pointe pour sa capacité d’exécution et l’exhaustivité de sa vision. Gartner apprécie la capacité de l’hyperscaler à décliner verticalement son offre pour de nombreux secteurs comme la fabrication discrète, les services publics ou les transports. La couverture fonctionnelle s’étend aussi avec des solutions de durabilité, de jumeaux numériques et d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. AWS est également plébiscité pour son écosystème de partenaires d’intégration pour les projets à grande échelle.

Gartner met toutefois en garde contre l’aspect complexe et couteux des solutions, qui nécessite une forte expertise et une « courbe d’apprentissage abrupte pour la mise en œuvre ». Des solutions qui restent donc peu accessibles pour les petites entreprises.

Positionné second sur les deux axes du Quadrant, Microsoft est plébiscité au contraire pour l’évolutivité et la facilité d’utilisation de sa plateforme Azure IoT. L’offre est qualifiée de solide pour la gestion des appareils et la surveillance des points de terminaison. Une certaine complexité subsiste malgré tout en raison d’un grand nombre de fonctionnalités, avec un cycle assez lent de mises à jour.

Troisième leader, Software AG propose selon Gartner un compromis satisfaisant entre richesse fonctionnelle et facilité de déploiement avec sa plateforme Cumulocity IoT. L’éditeur allemand a largement renforcé son écosystème de partenaires (incluant AWS et Microsoft) et de fournisseurs technologiques. Parmi les points de vigilance, Gartner souligne que la récente prise de participation majoritaire de Silver Lake pourrait modifier l’orientation stratégique.