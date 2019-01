Avnet a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre clos le 28 décembre dernier. Les ventes ont augmenté de 11,7% d’une année à l’autre (13,1% à taux de change constant) pour atteindre 5,05 milliards de dollars. Les ventes dans la région Amériques ont progressé de 7,5%, pour atteindre 1,30 milliard de dollars. Les ventes dans la zone EMEA ont grimpé de 10,8% à 1,67 milliard de dollars. De son côté, le chiffre d’affaires réalisé en Asie a bondi de 15,2% à 2,10 milliards de dollars, ce qui marque un certain ralentissement.

Le bénéfice GAAP a progressé de 18% par rapport à l’année dernière pour atteindre 96,1 millions de dollars. Le bénéfice non-GAAP a quant à lui bondi de 28% à 178,8 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action GAAP a baissé de 30% en un an pour s’établir à 0,33 dollar. Le bénéfice dilué par action non-GAAP a de son côté bondi de 33% pour atteindre 1,04 dollar. Au cours du trimestre, le grossiste a racheté 10 millions d’actions, soit 8% du total.

« Nos résultats du deuxième trimestre démontrent les progrès considérables que nous accomplissons dans la transformation d’Avnet en une société mondiale de solutions technologiques », explique dans un communiqué le CEO d’Avnet, Bill Amelio. « Malgré les incertitudes actuelles en Asie, Avnet a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité par rapport à l’année précédente. Notre approche écosystémique unique commence réellement à porter ses fruits auprès de nos fournisseurs et de nos clients. »

Au cours d’un conférence téléphonique avec les analystes (rapportée par Seeking Alpha), Bill Amelio a expliqué que l’IoT était un axe à forte accélération. « Nous créons de nouvelles opportunités à un rythme accéléré. Au cours du premier semestre de l’exercice 2019, le pipeline total sur trois ans de l’IoT a plus que triplé pour dépasser 500 millions de dollars. » Il a confirmé l’acquisition de Softweb Solutions, un éditeur de solutions IA pour l’IoT sans toutefois dévoiler les conditions financières de l’opération. « Avec l’ajout de Softweb Solutions, nous disposons désormais du logiciel et du matériel nécessaires pour fournir une fonctionnalité IoT de bout en bout qui peut réduire les coûts, accélérer la mise sur le marché et réduire la complexité que rencontrent nos clients. »

Bill Amelio a par ailleurs indiqué que sa société acceptait des paiements en crypto-monnaie, « un service précieux pour certains types de clients ».

Pour le troisième trimestre, la société de Phoenix table sur un chiffre d’affaires compris entre 4,5 et 4,9 milliards de dollars et sur un bénéfice par action non-GAAP situé entre 1,03 et 1,13 dollar.