Pour accompagner son développement en 2018, Avisto prévoit de recruter 75 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).

La société d’ingénierie logicielle recherche principalement des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du développement logiciel, de l’intégration, de la validation, de l’infrastructure / sécurité et du big data /machine learning pour ses implantations de Paris, Sophia-Antipolis, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse.

Tous les postes sont en CDI et s’adressent à des ingénieurs passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être. Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site carrières d’Avisto http://emploi.avisto.com/fr/all-jobs.