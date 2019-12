Le distributeur spécialisé dans l’accompagnement des fournisseurs de services infogérés (ou MSP) poursuit l’effort de diversification de son offre entamé fin 2018. Il vient d’ajouter simultanément quatre nouvelles marques à son catalogue : le fournisseur de services d’infrastructures cloud Scaleway, l’éditeur de la solution de gestion des services d’assistance Zoho Desk, le spécialiste allemand de la téléphonie dans le Cloud NFON Cloudya et le spécialiste de la protection d’emails Mailinblack.

Toutes ces offres ont en commun leur simplicité de mise en œuvre et d’utilisation, assure Julien Legras-Bojakowski, directeur général d’Aubelio, « Les MSP courent après le temps et ont besoin de solutions faciles à déployer et à vendre », estime-t-il. C’est le cas notamment de Zoho Desk, qu’il présente comme beaucoup plus accessible que Samanage, l’offre ITSM de son partenaire SolarWinds. À noter qu’Aubelio est aussi le premier distributeur signé par Scaleway et Mailinblack, le premier venant tout juste de lancer son premier programme partenaires et le second ayant pris la décision dans le cadre de son internationalisation de basculer progressivement sur un modèle de distribution à deux niveaux.

Ces nouveaux partenariats ont été annoncés à l’occasion de sa convention annuelle qui s’est tenue le 17 octobre dernier en présence d’une centaine de clients et partenaires sur un bateau amarré au pied de la Tour Eiffel. Lors de cette convention, Aubelio a fait venir le rugbyman Fabien Pelous qui est intervenu sur le thème de la compétitivité dans le changement. Une thématique illustrant le virage en cours des prestataires de services IT orientés TPME vers le modèle MSP, voire le modèle MSSP (pour managed security service provider). « On sait déjà que le modèle MSP n’est qu’un point d’étape vers le modèle MSSP, dans lequel le prestataire IT se porte garant de la sécurité du système d’information de ses clients en plus d’en assurer le maintien en conditions opérationnelles », note Julien Legras-Bojakowski.

En juin, Aubelio avait déjà ajouté deux cartes de choix à son offre MSP : l’éditeur spécialisé dans la gestion de la conformité et des vulnérabilités Cyberwatch et le finlandais Miradore, éditeur d’une solution de gestion des appareils mobiles. Jusqu’à fin 2018 et la signature d’Altospam, le catalogue d’Aubelio se limitait à l’offre de SolarWinds et à celle de GFI Software. La signature d’Altospam a marqué le début de la diversification de son offre.

Parallèlement à la signature de ces nouveaux partenariats, Aubelio a pris la décision de ne pas renouveler son contrat de distribution avec GFI Software, éditeur en pleine crise avec un modèle de lisensing qui ne s’inscrit pas dans le modèle 100% MSP basé sur de la facturation qu’Aubelio souhaite promouvoir. Julien Legras-Bojakowski est conscient que le non renouvellement du contrat GFI risque de faire perdre quelques clients à Aubelio mais il table sur les nouveaux partenariats pour alimenter la forte croissance attendue de 2020. Après un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2018, Aubelio espère terminer 2019 sur 4 M€ et prévoit 5 M€ en 2020.