Aubay vient de publier ses résultats du premier trimestre. Le groupe frôle le cap des 100 millions d’euros de revenus avec un chiffre d’affaires de 99,5 millions d’euros, en progression de 15,3%. Cette croissance se décompose en une hausse de 9,3% en France, et de 22,8% à l’international. Bien qu’impactée par un jour ouvré en moins (soit 1,5 point de croissance), la croissance organique est de 7,7%. En France, Aubay annonce une demande très soutenue pour ses offres avec un rythme de lancement de nouveaux projets particulièrement élevé en ce début d’année chez les principaux donneurs d’ordre. A l’International, le groupe poursuit sur sa lancée dans un marché très dynamique.

L’effectif est en hausse par rapport au 31 décembre 2017, les campagnes de recrutements compensant un effet de saisonnalité traditionnellement défavorable. Fin mars, le groupe comptait 5.886 collaborateurs contre 4.950 un an plus tôt et 5.848 au 31 décembre 2017. Le taux de productivité atteint 93,0% versus 92,3% un an plus tôt.

S’appuyant sur l’ensemble de ces éléments et sur une légère avance sur ses prévisions, le groupe confirme ses objectifs 2018 fixés lors de la publication des résultats 2017. A savoir un chiffre d’affaires de 395 millions d’euros, ce qui représente une croissance interne comprise entre 5% et 7%, et une marge opérationnelle se situant entre 9,5% et 10,5%.