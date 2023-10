Alors qu’il poursuit son plan contesté de cession de Tech Foundations, le géant informatique Atos a publié ses résultats du troisième trimestre 2023. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,59 milliards d’euros contre 2,81 milliards d’euros un an plus tôt, soit un recul de -8,1%. La baisse est ramenée à -5,3% à taux de change constant et à -3% en organique.

Sur une base organique, Eviden a enregistré une croissance de 2,3% à 1,21 md€ tandis que Tech Foundations a connu un repli de 7,2% à 1,37 Md€. Atos attribue la croissance d’Eviden à de solides résultats en big data et cybersécurité, ainsi qu’au contrat signé pour la fourniture du tout premier supercalculateur exascale en Europe.

Le recul de Tech Foundations est dû à la baisse de ses activités cœur de métier qui incluent l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes, l’espace de travail numérique et les services professionnels. Et ce, alors que le groupe poursuit la rationalisation du portefeuille.

Au rayon des bonnes nouvelles, les prises de commandes s’élèvent à 2,2 Md€, en hausse de +10% par rapport à l’année précédente. Le carnet de commandes atteignait 18,6 Md€ fin septembre 2023.

Atos a par ailleurs confirmé tous ses objectifs annuels. La croissance organique du chiffre d’affaires pour 2023 est attendue entre 0% et 2% et la marge opérationnelle du groupe entre 4% et 5%. Le groupe table enfin sur un flux de trésorerie disponible d’environ 1 milliard d’euros. Ce dernier point est de nature à rassurer car le flux de trésorerie disponible était négatif de -969 M€ au premier semestre.

Après avoir inscrit un plus bas historique lundi sous les 4 euros, après la demande par des députés de sa nationalisation provisoire, l’action Atos a rebondi de 27% sur l’ensemble de la semaine.