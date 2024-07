C’est par une décision validée en assemblée générale que l’entreprise de services numériques nantaise est devenue une société à mission le 30 mai. Pour ASI, c’est à la fois l’aboutissement d’un cheminement de plus de quinze ans et le début d’une nouvelle ère.

De fait, l’engagement de l’entreprise pour le numérique responsable n’est pas nouveau. Dès 2009, elle réalisait son premier bilan carbone. En 2013, elle adhérait au Pacte mondial des Nation-Unies. En 2019, elle définissait sa raison d’être « Agir pour un monde numérique responsable au service de l’humain », et l’inscrivait dans ses statuts en 2021. En 2022, elle participait à La convention des entreprises pour le climat.

C’est à l’issue de cette convention qu’elle a décidé d’aller plus loin. « Nous avons pris conscience que cette responsabilité sociale, sociétale, environnementale devait s’inscrire encore plus fortement dans le quotidien des collaborateurs, dans leur métier, et qu’on devait incarner au quotidien cette responsabilité dans la manière de produire notre accompagnement digital », explique Cédric Etienne, co-président d’ASI (photo). D’où le statut d’entreprise à mission.

Un statut qui l’expose et qui l’engage vis-à-vis de ses collaborateurs et de tout son écosystème. Un comité de mission, constitué de salariés mais aussi de tiers externes, vérifiera ainsi que la stratégie, les décisions, les orientations prises sont en phase avec la mission définie. Un organisme indépendant viendra régulièrement mesurer les engagements chiffrés qui ont été pris.

Dans le cadre de ses objectifs statutaires, ASI s’est par exemple engagé à former 75 pour 100 de ses architectes et de ses lead développeurs à l’écoconception en 2024. L’entreprise s’est aussi engagée à diffuser un livre blanc dans lequel elle partage tous ses outils méthodologiques, à réaliser un baromètre trimestriel mesurant l’équilibre vie pro-vie personnelle des collaborateurs, à atteindre le score éco index de 90% sur les réalisations dont elle la responsabilité, etc. Des investissements dont l’entreprise espère qu’ils seront créateurs de valeur à moyen terme.

Entreprise de 500 collaborateurs, ASI a réalisé 42,7 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Un chiffre en croissance modeste par rapport à 2022, qui avait été une année « exceptionnelle ». Dans un contexte macro-économique moins favorable, l’entreprise a tout de même enregistré une très forte croissance de son entité spécialisée autour des solutions Microsoft et une bonne tenue de son activité conseil.