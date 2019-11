A l’occasion d’une rencontre avec ses partenaires, Aruba a rappelé l’importance de son écosystème et a présenté plusieurs nouveaux produits et services.

A l’occasion de la présentation de ses ambitions pour son prochain exercice fiscal, Aruba (entité réseau du groupe HPE) a réuni ses partenaires à Paris.

Connu, notamment, pour ses équipements WiFi et réseau, l’équipementier est revenu sur ses performances et a rappelé à quel point sa relation avec les partenaires restait l’un des éléments fondamentaux de sa stratégie. « L’année dernière notre croissance a été largement supérieure à celle du marché », indique Jérôme Jacquot, directeur des ventes indirectes d’Aruba France. « L’année prochaine nous voulons continuer à nous développer et à proposer des offres toujours plus rentables pour nos partenaires ». Parmi les nombreux partenaires présents lors de cet évènement, Ludovic Deschamps et Nicolas Giloppé, respectivement directeur général d’Aquastar Consulting et responsable du département réseau chez SCC France ont tous deux souligné la très grande proximité qu’ils entretiennent avec Aruba et les efforts constants déployés par le fournisseur pour les aider à dégager davantage de revenus.

Ce développement du chiffre d’affaires qu’Aruba souhaite mettre au cœur de la relation avec ses partenaires reposera sur plusieurs éléments.

D’une part, le constructeur veut aider l’écosystème à évoluer d’un modèle de vente à l’acte vers un modèle de « paiement à la consommation ». Bien entendu dans ce nouveau cadre « Le partenaire reste intégré dans le cycle de vente et conserve l’exclusivité de la relation avec le client », souligne Stefan Morbusch, directeur du channel EMEA chez Aruba.

D’autre part, les produits, qui sont un élément essentiel dans l’approche d’Aruba doivent, eux aussi, fournir un avantage compétitif aux partenaires.

En plus de ses nouvelles séries de commutateurs (6300 et 6400), l’équipementier sort également un nouveau système d’exploitation « Cloud Native » l’Aruba OS-CX. Cela doit, notamment, simplifier la gestion des équipements dans le datacenter, en étant sur un OS unique. « … Il est construit comme une application cloud. Il est programmable, résiliant, modulaire et peut fonctionner sur plusieurs plateformes physiques sans à avoir à être redéveloppé… », précise Grégory Gatineau, Category Manager chez Aruba. On notera également que cet OS est compatible avec les systèmes d’automatisation d’infrastructure du marché.

Enfin comme le rappelle Stefan Morbusch « Cet OS présente aussi l’avantage de proposer une seule solution de bout en bout, et c’est important ».