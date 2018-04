Arrow vient de lancer à l’intention des partenaires Microsoft Azure une offre packagée s’appuyant sur la technologie Riverbed qui vise à simplifier la connectivité des entreprises à Azure. Baptisée Arrow ARM, la solution est disponible dans un premier temps en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle permet d’établir en un clic une connexion VPN entre les sites des clients et Microsoft Azure. À l’origine de cette solution : des besoins clients remontés par des partenaires tels que Nelite ou SFR, qui recherchaient une solution simple pour se connecter à Azure mais aussi pour optimiser cette connexion. C’est dans ce cadre que le management d’Arrow France a sollicité Riverbed l’été dernier, lui demandant d’optimiser son offre d’orchestration de réseau SD-WAN SteelConnect pour Microsoft Azure.

Stimulé par les clients de Nelite et SFR, Riverbed a ajouté des fonctions optionnelles d’optimisation WAN et de visibilité basées sur ses offres SteelHead et SteelCentral Aternity. Un package validé par Arrow France et qui a tout de suite intéressé les bureaux britannique et allemand du VAD qui l’ont mis à leur catalogue. Moins d’un mois après sa mise à disposition, l’offre est plébiscitée par le marché. Pas moins de 17 partenaires, dont 5 français ont déjà manifesté leur intérêt. Au point que Frédéric Kunegel, directeur channel Europe du Sud de Riverbed, se dit agréablement surpris de l’engouement suscité par l’offre. Encouragés par l’accueil des partenaires, Riverbed et Arrow discutent d’ores et déjà de son intégration à Arrowsphere, la place de marché Cloud d’Arrow, ce qui permettrait de la facturer à l’usage et de simplifier encore plus son accès.