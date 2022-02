Dans un communiqué commun, Nvidia et Softbank ont annoncé le 7 février mettre fin à l’accord par lequel Nvidia devait acquérir Arm à Softbank pour 40 milliards de dollars. « Les parties ont convenu de résilier l’entente en raison de défis réglementaires importants empêchant la réalisation de la transaction, malgré les efforts de bonne foi des parties. Arm va maintenant commencer les préparatifs en vue d’un appel public à l’épargne », ont déclaré les deux groupes.

Une telle issue était prévisible et avait été évoquée par des sources proches du dossier dès janvier. Le risque que cette gigantesque opération remette en cause la neutralité d’Arm et mette Nvidia en situation de quasi monopole avait conduit tous les grands régulateurs à un examen minutieux du dossier. Il rendait son aboutissement illusoire dans le délai de 18 mois initialement prévu.

Conformément aux termes de l’accord, Softbank conservera le prépayé de 1,25 milliard de dollars par NVIDIA, qui sera enregistré comme bénéfice au quatrième trimestre, et NVIDIA conservera sa licence Arm de 20 ans. Le revers est lourd pour le groupe japonais qui comptait sur cette opération pour réduire fortement son endettement. Il l’est plus encore pour Nvidia contraint de renoncer à une opportunité qui aurait considérablement renforcé sa position sur le marché mondial des puces électroniques.

« Arm est en train de devenir un centre d’innovation non seulement dans la révolution de la téléphonie mobile, mais aussi dans le cloud computing, l’automobile, l’Internet des objets et le métavers, et est entré dans sa deuxième phase de croissance », a déclaré Masayoshi Son, le dirigeant de SoftBank. « Nous allons saisir cette opportunité et commencer à nous préparer à rendre Arm public, et à faire encore plus de progrès ».