L’éditeur de solutions de protection et récupération de données annonce la signature d’un nouvel accord avec Arrow Electronics portant sur l’extension de leur contrat de distribution existant à la France. Le grossiste distribue déjà les solutions d’Arserve sur des marchés européens clé comme l’Allemagne ou le Royaume Uni. L’accord porte sur les solutions de sauvegarde et de récupération après sinistre d’Arcserve avec un accent sur l’offre Arcserve UDP (Unified Data Protection), sa solution de protection intégrée des données dans le Cloud. Cet accord s’inscrit « dans un contexte de renforcement du modèle de distribution d’Arcserve », explique l’éditeur dans son communiqué. Pour l’écosystème de partenaires Arcserve, cet accord est l’opportunité d’accéder à une assistance à la construction de solutions complémentaires couvrant les partenaires technologiques Arcserve dont HPE Nimble, Microsoft et VMware et de bénéficier d’une expertise avant et après-vente dédiée.