L’éditeur de l’ERP Cloud Archipelia dévoile le nom de son premier intégrateur officiellement signé en métropole : JPS Consultants. Jeune société domiciliée à Marseille, JPS Consultants a été créée par Jean-Paul Santucci, un ex-consultant en finance et RH qui exerçait depuis quelques années comme directeur de projet sur la ligne 100 de Sage au sein de la direction Rhône-Alpes-Méditerranée d’Absys Cyborg.

Un parcours qui l’a conduit des deux côtés du miroir : après avoir longtemps été utilisateur, il a pu se familiariser avec les différentes facettes du métier d’intégrateur (analyse de besoin, déploiement, formation…). Désireux de se remettre à son compte, il a donc choisi de faire de l’ERP d’Archipelia la colonne vertébrale de sa nouvelle activité.

Une solution qu’il avait déjà eu l’occasion de tester par le passé et qui l’avait convaincu. « Archipelia remédie à toutes les carences dont souffrent les autres solutions du marché », souligne-t-il. Il met en avant son caractère full SaaS, qui la rend accessible depuis un simple navigateur sans la moindre installation ; son architecture multi-locataire, qui simplifie les mises à jour et favorise son évolution ; sa profondeur fonctionnelle – il se félicite notamment de la présence de son module de caisses – et surtout son intégration, qui facilite la circulation et l’exploitation des données…

Jean-Paul Santucci a déjà identifié plusieurs prospects et s’apprête à démarrer son premier projet épaulé par le directeur de projet Archipelia désigné pour le tutorer sur ses premières affaires. Un premier projet à l’issue duquel il devrait valider son cursus de certification entamé fin janvier.

Outre Archipelia, Jean-Paul Santucci a également choisi de relayer les solutions d’EBP sur le segment des petites entreprises, l’offre de dématérialisation de Yooz et le CRM de Koban. Il espère pouvoir embaucher dès la fin de l’année son premier chef de projet.

Depuis un an, Archipelia s’emploie à développer son réseau de partenaires. Une stratégie dictée par l’accélération de sa croissance. Plusieurs partenariats ont été signés, notamment à l’export (Congo) et en Nouvelle Calédonie (Office Plus). Archipelia est présent chez une cinquantaine de PME et d’ETI des secteurs du négoce, du retail, du e-commerce, de la logistique, ou encore de l’industrie.