L’hébergeur francilien d’infrastructure cloud Aqua Ray s’associe à l’éditeur open source français Faveod « pour proposer des solutions souveraines de bout en bout ».

« Nous choisissons un partenaire industriel et client de longue date qui partage nos valeurs et notre vision, pour accompagner notre développement tout en préservant notre indépendance et nos engagements envers nos clients », déclare Raphaël Nicoud, le président d’Aqua Ray, dans un communiqué. « Le partenariat avec Faveod, permettra d’accélérer les démarches d’obtention de la qualification SecNumCloud pour Aqua Ray et concrétisera le chantier du projet Kalgan : un prototype de centre de données écologique du futur ».

Aqua Ray rappelle proposer un hébergement de données 100% français, sur une infrastructure certifiée Tier IV, aux normes ISO27001 et HDS. Membre de l’alliance Euclidia, l’hébergeur vise à promouvoir des alternatives aux offres cloud des géants américains du numérique, pour que les clients puissent conserver le contrôle de leurs données.