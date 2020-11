La pandémie de Covid-19 n’a semble-t-il pas d’effet sur VMware. Le spécialiste de la virtualisation a en effet enregistré au cours du troisième trimestre de son exercice 2021 clos le 30 octobre un chiffre d’affaires de 2,86 milliards de dollars, en croissance de 8% sur un an. Wall Street tablait sur 2,81 milliards de dollars.

Les revenus issus des souscriptions et du SaaS ont bondi de 44% à 676 millions de dollars et représentent donc 24% du chiffre d’affaires global. Les revenus des licences, baissent en revanche d’un peu plus de 12% pour atteindre 639 millions de dollars. Le chiffre d’affaires des services grimpe de 6% à 1,55 milliard de dollars. La marge brute non-GAAP est de 31% contre 28,5% un an auparavant. Le bénéfice net atteint 434 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre 407 millions de dollars ou 0,96 dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action non-GAAP est de 1,66 dollar contre 1,42 dollar un an auparavant (+16%). Les analystes s’attendaient à un BPA non-GAAP de 1,44 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, la filiale de Dell revoit ses prévisions à la hausse et prévoit désormais des ventes de 11,7 milliards de dollars (+8%), une marge brute non-GAAP de 32% et un bénéfice par action non-GAAP de 7,03 dollars.

Si on se limite au quatrième trimestre, VMware prévoit un chiffre d’affaires en croissance de 5% à 3,225 milliards de dollars, une marge opérationnelle non-GAAP de 33,5% et un BPA non-GAAP de 2,04 dollars.