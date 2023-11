Dans un paysage technologique en pleine mutation, l’adaptabilité et l’efficacité sont devenues les atouts maîtres pour toute structure qui souhaite rester compétitive. Ces impératifs ne tolérant plus les projets informatiques longs et séquentiels, les organisations sont confrontées à la nécessité d’innover constamment, en proposant des solutions techniques performantes, personnalisées et opérationnelles dès leur livraison, tout en satisfaisant les exigences évolutives des utilisateurs. Mais comment s’adapter à ces nouveaux défis tout en garantissant une approche industrielle ? Sur ce point, une approche semble aujourd’hui se positionner comme incontournable : celle du Continuous Delivery.

Qu’est-ce que le Continuous Delivery ?

Héritière directe de l’approche agile et de la montée en puissance du DevOps le Continuous Delivery vise à simplifier la gestion des projets IT. Contrairement aux méthodes de gestion traditionnelles qui segmentent les projets en phases distinctes et séquentielles, le Continuous Delivery ou « Livraison Continue, » privilégie ainsi une approche itérative et agile, favorisant une amélioration continue et des ajustements progressifs.

L’impact de cette approche sur la manière de déployer les projets IT

Bien que le concept ait d’abord pris racine dans l’univers des éditeurs SaaS, le Continuous Delivery gagne progressivement en popularité, touchant désormais divers domaines de l’informatique, tels que l’infrastructure et l’ingénierie système. En ce sens, nombreuses sont les ESN et les DSI qui s’emparent de cette approche afin de moderniser leurs méthodes de travail mais aussi de livrer et de faire évoluer les projets qui leur sont confiés. Un pari qui s’avère payant et confère un avantage concurrentiel certain à ces organisations qui s’adaptent en permanence aux nouveaux besoins de leurs clients et partenaires.

La réactivité comme maître-mot

Dans le monde du Continuous Delivery, la réactivité est toutefois cruciale. Car si les longues phases d’étude et de conseil appartiennent au passé, une collaboration étroite et permanente avec le client est désormais plus qu’essentielle. Celle-ci permet de tester les développements au fil de l’eau pour s’assurer de leur pertinence, puis de les déployer en continu pour les rendre accessibles à l’ensemble des collaborateurs, sans interruption de service ni perturbation du fonctionnement de l’organisation.

Conjuguant agilité, interaction permanente avec les utilisateurs, réponse à des attentes métiers et mise à disposition rapide de fonctionnalités, le Continuous Delivery promet donc de transformer en profondeur la mise en œuvre des projets IT.

En phase avec le besoin d’immédiateté qui propulse notre époque, l’approche s’annonce comme un véritable moteur de croissance pour les entreprises et change déjà la dynamique des équipes internes en mettant en avant le rôle central des Product Owners.

Par Sébastien MARCHE, CEO d’Experteam