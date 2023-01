Apple veut remplacer les puces sans fil de Broadcom et Qualcomm par les siennes, selon l’agence de presse Bloomberg.

Le géant de Cupertino serait en pleine conception de puces de modem cellulaire qui seront produites en interne d’ici la fin 2024, début 2025. Il chercherait également à remplacer la puce sans fil qui assure la prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth.

C’est une mauvaise nouvelle pour Broadcom car Apple est son plus gros client et représente environ 20% de ses revenus. Broadcom savait depuis longtemps que sa dépendance à l’égard d’Apple ne durerait pas éternellement mais lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2022, le PDG Hock Tan a affirmé qu’elle était « très bien positionnée dans ces quelques lignes de produits qui sont, je le rappelle, presque des franchises chez nos clients nord-américains », en faisant référence au Wi-Fi, au Bluetooth, à l’interface RF et aux contrôleurs d’écran tactile.

Quant à Qualcomm – qui fournit le modem Snapdragon X65 5G de l’iPhone 14 – elle était également au courant depuis des années des intentions d’Apple, suite à l’achat par le géant de Cupertino de ce qui restait de l’activité modem pour smartphones d’Intel en 2019.

D’après Bloomberg, Apple va d’abord utiliser ses propres puces cellulaires dans un nouvel appareil seulement. La marque à la pomme prévoit d’abandonner le silicium de Qualcomm progressivement, sur une période d’environ trois ans.

Pour mémoire, Apple conçoit déjà ses propres processeurs, basés sur la technologie Arm, qui sont généralement fabriqués pour l’entreprise par la société taïwanaise TSMC.

Apple serait également en train de développer une puce qui combinera toutes les fonctions sans fil – modem cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth – en un seul composant.