1.500 développeur·se·s britanniques se sont réuni·e·s afin de porter plainte contre Apple pour abus de position dominante. La firme de Cupertino risque de leur payer un total de compensations de l’ordre de 785 millions de livres, soit 914 millions d’euros.

Sean Ennis, professeur de politique de la concurrence à l’Université d’East Anglia de Norwich, est à l’origine du recours collectif. Selon lui, les 30% de commission facturés par l’App Store sur les ventes d’applications sont une « taxe anticoncurrentielle sur l’industrie technologique britannique ». Et d’ajouter, dans un communiqué : « Cette tarification est injuste et abusive. Elle nuit non seulement aux développeurs d’applications mais aussi aux consommateurs ».

Le gendarme britannique de la concurrence (CMA) a ouvert une enquête sur les pratiques d’Apple en matière de distribution des applications en 2021 et pourrait bien lui donner raison.

En Corée du Sud, une plainte de développeur·se·s a amené la loi à changer en 2021, cassant ainsi le monopole d’Apple et de Google.