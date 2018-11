Apple a publié les résultats financiers de son quatrième trimestre fiscal décalé, clos le 29 septembre. Le chiffre d’affaires atteint 62,90 milliards de dollars, soit une hausse de 19,6% sur un an. Les ventes hors USA représentent 61% des ventes.

Le bénéfice net s’établit à 14,13 milliards de dollars, en progression de 32%, tandis que le bénéfice par action atteint 2,91 dollars, soit une hausse de 41%. Wall Street tablait sur un chiffre d’affaires de 61,57 milliards de dollars pour un BPA de 2,78 dollars.

Au cours de la période, la firme à la pomme a vendu 46,9 millions d’iPhone, ce qui représente une augmentation de moins de 1% sur un an. Cette absence de vraie croissance a, semble-t-il, poussé Apple à ne plus communiquer le nombre d’unités livrées, et ce dès le prochain trimestre. « Une quantité de ventes est moins pertinente pour nous aujourd’hui que par le passé, compte tenu de l’étendue de notre portefeuille et de la dispersion plus grande des prix de vente au sein d’une gamme de produits donnée », a déclaré Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, lors de la présentation des résultats aux analystes, rapporte CRN. Ces données sont jusqu’à présent scrutées de près par les marchés financiers. Les revenus du smartphone ont en revanche bondi de 28,9% au cours de la période atteignant 37,19 milliards de dollars, grâce aux appareils plus chers de la gamme, tels que l’ iPhone XS et l’iPhone XS Max. Le prix de vente moyen de l’iPhone est ainsi passé en un an de 618 dollars à 793 dollars.

Les ventes d’iPad ont quant à elles reculé de 6% en volume (9,6 millions d’unités) et de 15% en valeur (4 milliards de dollars). Les livraisons de Mac ont de leur côté baissé de 2% à 5,2 millions d’unités mais génèrent 7,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, c’est 3% de plus qu’il y a un an. On notera par ailleurs qu’avec des revenus de 9,8 milliards dollars, les services progressent de 17%.

Pour le trimestre en cours, Apple table sur un chiffre d’affaires compris entre 89 milliards de dollars et 93 milliards de dollars, Wall Street a mal accueilli ces prévisions, inférieures aux prévisions (la fin de l’année étant généralement une période faste pour la firme de Cupertino), ainsi que l’abandon des chiffres de vente de l’iPhone. Le titre perdait vendredi matin 6,63% à 207,48 dollars.