Cinq mois après son annonce de novembre 2021, Apple lance aux Etats-Unis son programme de réparation en libre-service pour les iPhones 12 et 13 ainsi que l’iPhone SE (3ème génération).

Sur sa boutique en ligne américaine, le géant de Cupertino met désormais à disposition 200 pièces d’origine environ (haut-parleurs, pièces d’affichage, vis, joints étanches…) et des manuels de réparation. Il propose aussi en location l’usage de ses outils « exclusifs », à partir de 49 dollars le kit, afin de laisser les utilisateur·rice·s effectuer leurs propres réparations.

Un communiqué précise que l’entreprise prévoit d’étendre le programme en Europe « plus tard dans l’année »,ainsi qu’à ses ordinateurs Mac équipés de la puce d’Apple.

Selon le Public Research Group (U.S. PIRG), c’est un pas dans la bonne direction mais le dispositif est orienté vers des personnes douées techniquement. Le U.S. PIRG avait attribué la plus basse note, un « F », à Apple en matière de réparabilité. En effet, la marque à la pomme pratique notamment le jumelage de pièces : cela consiste à rendre certaines pièces fonctionnelles uniquement lorsqu’elles sont jumelées à une pièce ayant un numéro de série Apple enregistré dans un dossier. Si les pièces sont mal appariées, l’utilisateur·rice reçoit un avertissement et le téléphone peut devenir inutilisable.

« Je serais plus enthousiaste à l’égard de ce programme si Apple abandonnait ce besoin de contrôler les pièces détachées », a confié Nathan Proctor du U.S. PIRG à notre confrère de CRN. « C’est draconien et cela a des effets négatifs importants sur l’environnement. C’est la seule entreprise à faire ce niveau d’appariement des pièces. »

Par ailleurs, d’après l’agence de presse Bloomberg, la marque à la pomme ne remplacera pas certain·e·s technicien·ne·s « Genius » dans ses magasins aux Etats-Unis après leur départ : une manière discrète de réduire ses coûts alors que les Apple Stores peinent à faire affluer autant de consommateur·rice·s qu’à l’époque pre-Covid-19.

Apple ralentit également le recrutement de formateur·rice·s qui aident les client·e·s à mettre leur projet en place. Le géant américain a aussi externalisé des réparations de produits Mac dans des dépôts éloignés des magasins.

Ces changements ont lieu alors même que des salarié·e·s d’Apple cherchent à se syndiquer. Notre consœur des Echos souligne que le taux de syndicalisation aux Etats-Unis est à un de ses plus bas niveaux à l’heure actuelle.