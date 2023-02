L’iPhone s’est fait plus rare sous les sapins pendant les fêtes de Noël. Apple a beau imputer ce revers aux problèmes d’approvisionnement et aux perturbations liées au Covid de son usine de Zhengzhou en Chine, les ventes de son fleuron n’en reculent pas moins de 8% sur un an à 65,8 Md$. Cela contribue à faire chuter le chiffre d’affaires du groupe de 5% à 117,2 Md$ pour son premier trimestre de l’exercice 2023, clos fin décembre. C’est la première baisse de revenus enregistrée par la marque à la pomme depuis 2019. Le bénéfice net est également en recul de 13% à 30 Md$ soit 1,88$ par action. Apple déçoit les attentes des analystes sur les deux volets.

Les Mac n’échappent pas non plus à la correction sur le marché du PC et subissent la plus forte baisse (-29%) avec 7,7 Md$ de revenus. Selon une étude IDC, Apple résiste pourtant mieux que ses concurrents et gagne des parts de marché sur les trois derniers mois de 2022 (11,2% contre 8,2% un an plus tôt). La mauvaise performance s’explique en partie par un effet de comparaison défavorable en raison de la sortie des nouveaux modèles intégrant la puce M1 un an plus tôt. La division qui loge les « wearables », les accessoires et terminaux pour la maison est également à la peine avec une baisse de 8% des revenus à 13,5 milliards de dollars.

Apple se rattrape avec ses iPad dont les ventes sont en hausse de 30% à 9,4 Md$, grâce notamment à une meilleure disponibilité des produits et aux nouveaux modèles avec la puce M2. Au final, la somme des revenus pour tous les produits Apple atteint 96,4 Md$ et baisse de 8%. La marque à la pomme est en revanche toujours aussi solide sur les services (App Store, services cloud, paiement…), qui enregistrent un nouveau record à 20,7 Md$ après une hausse de 6%.

Le groupe dirigé par Tim Cook n’a pas fourni de prévisions chiffrées pour le trimestre en cours mais dit s’attendre à des revenus comparables à ceux du premier trimestre.