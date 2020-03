La filiale française de la société de distribution et de services britannique a largement dépassé ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge sur son exercice clos fin 2019. Ses revenus ont augmenté de 15,7% à 644,7 millions d’euros et sa marge brute a augmenté de 23% à 78 M€. Le résultat d’exploitation a presque doublé (+76,3%) passant de 8 à 14,1 millions d’euros.

L’activité négoce s’est appréciée de 17,8% 524 millions d’euros. Les ventes de produits ont progressé plus rapidement que prévu, notamment du fait de l’élargissement du portefeuille de clients, détaille Computacenter dans son communiqué relatif aux résultats 2019. Le résultat de sa politique de renforcement de sa force de vente spécialisée « qui a pu apporter une expertise supplémentaire pour remporter des projets majeurs » et de l’amélioration de son offre. Computacenter indique ainsi avoir recruté et formé plus de 30 nouveaux consultants. La SSDI précise également que les marges de son activité négoce France ont augmenté de 84 points de base. Elles restent « les meilleures et les plus cohérentes de l’ensemble du groupe ».

Croissance plus limitée des services

Le chiffre d’affaires des services a augmenté de 7,3% à 120,7 millions d’euros. Encore faibles par rapport aux autres filiales du groupe, les services professionnels ont enregistré une croissance de 27,6% à 27,3 millions d’euros. Computacenter France se félicite d’avoir « démontré l’excellence de [ses] services professionnels sur de grands projets très réussis », contribuant ainsi à construire de « la crédibilité de ces activités auprès de [sa] clientèle cible ». En revanche, les services managés n’ont que très légèrement progressé (+2,5%) à 93,4 millions d’euros. Les marges des services ont augmenté de 82 points de base par rapport à l’année précédente.

L’exercice a été marqué par le lancement en fin d’année d’une activité de financement, supportée par une équipe locale dédiée. Cette activité est destinée à soutenir les nouveaux modes de consommation des clients en proposant des modèles « en tant que service ». À noter également l’inauguration de son nouveau centre de services à Perpignan dédié à ses activités de services managés. Ce centre compte actuellement plus de 30 personnes et va continuer à se développer pour atteindre plus de 150 employés au cours des prochains mois.

Le chiffre d’affaires total du groupe Computacenter a augmenté de 16,1% à 5,05 milliards de livres sterling sur l’exercice (soit 5,68 milliards d’euros) et son bénéfice ajusté avant impôts est en augmentation de 23,8% à 146,3 millions de livres sterling (164,4 M€). « 2019 a été l’une des années les plus réussies de l’histoire Computacenter, a déclaré Mike Norris, directeur général du groupe. Nous avons enregistré les chiffre d’affaires, bénéfice, bénéfice par action et niveau des trésorerie les plus élevés jamais générés et augmenté notre bénéfice du montant absolu le plus élevé jamais enregistré. »

Grosses inquiétudes par rapport à l’impact du Coronavirus en 2020

Mais dans son communiqué Mike Norris n’a pas caché ses préoccupations concernant l’impact de Covid-19 sur l’activité du groupe. S’il se dit convaincu que « les clients continueront d’investir dans des produits, en particulier dans les domaines de la sécurité, des réseaux et du Cloud », et s’il constate que pipeline services du groupe « est le plus solide [qu’il ait] vu depuis longtemps », il convient qu’il « pourrait bien être difficile d’atteindre les taux de croissance de ces dernières années. »

Et d’ajouter : « À court terme, nous soutenons nos clients dans leurs plans de continuité des activités. Nous avons constaté une forte augmentation de la demande d’ordinateurs portables pour travailler à distance. À ce jour, les contraintes d’approvisionnement de nos fournisseurs de technologie ont été minimes, bien qu’il y ait des préoccupations à l’avenir. Nous craignons toutefois qu’à moyen terme, les clients ne reportent d’importants projets d’infrastructure informatique alors que l’incertitude actuelle demeure. »

Les entreprises françaises sont moins à la recherche de PC portables que de capacités réseau

En France, Computacenter nous indique ne pas enregistrer d’importante augmentation des commandes de laptops/PC portables pour deux raisons : d’abord parce que la loi française a obligé les entreprises à mettre en place des accords sur le télétravail depuis un moment mais surtout parce que les grèves et les gilets jaunes ont incité beaucoup d’entreprises à passer aux actes. Du coup, « la demande des entreprises est plus axée sur l’infrastructure autour du poste de travail : elles souhaitent s’assurer d’avoir le réseau suffisant pour permettre à davantage de collaborateurs de travailler depuis leur domicile. »