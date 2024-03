Amazon conclut son investissement dans la startup d’IA Anthropic en y injectant 2,75 milliards de dollars supplémentaires. Au total, le colosse américain du commerce électronique a investi 4 milliards de dollars en six mois dans ce challenger de ChatGPT.

Amazon Web Services sera le principal fournisseur de cloud d’Anthropic et la jeune pousse de l’apprentissage automatique déploiera ses futurs modèles de base sur les puces Trainium et Inferentia d’AWS.

« Le travail visionnaire d’Anthropic dans le domaine de l’IA générative, et plus récemment l’introduction de sa famille de modèles Claude 3 à la pointe de la technologie, combiné à l’infrastructure de premier ordre d’Amazon, comme Tranium, et à des services gérés comme Amazon Bedrock, ouvre de nouvelles perspectives aux clients », déclare Swami Sivasubramanian, vice-président des données et de l’IA chez AWS, dans un communiqué.

La semaine passée, Anthropic a annoncé un accord avec AWS et Accenture pour que les ingénieur·e·s de ce dernier soient formé·e·s sur les modèles d’Anthropic fonctionnant sur les systèmes d’Amazon.

Rappelons que la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis a annoncé l’ouverture d’une enquête sur cinq entreprises en janvier dernier : Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft et OpenAI. L’organisme de surveillance craint que les géants de la technologie ne faussent le marché de l’IA et ne limitent la concurrence.