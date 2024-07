Gartner tire le bilan de l’évolution de l’évolution du marché mondial de l’infrastructure en tant que service (IaaS) en 2023. Sur l’année écoulée, les dépenses ont atteint 140 milliards de dollars, soit une hausse de 16,2% sur un an. Une croissance en net ralentissement par rapport à la hausse de 30% enregistrée entre 2021 et 2022 et qui avait permis au marché de dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars.

Les 5 premiers hyperscalers accentuent encore leur domination avec une part de marché cumulée de 82,4% contre 81,1% un an plus tôt. Même si sa part a reculé de près d’un point, Amazon (39%) reste loin devant ses principaux poursuivants, Microsoft (23%), Google (8,2%), Alibaba (7,9%) et Huawei (4,3%).

« Les technologies cloud continuent d’être un perturbateur majeur pour les entreprises, en partie en raison de l’accent mis sur les hyperscalers qui cherchent à prendre en charge des offres liées à la souveraineté, à l’éthique, à la confidentialité et à la durabilité », commente Sid Nag, analyste chez Gartner. « Cela devrait continuer à générer une croissance exponentielle à l’avenir, ces offres étant stimulées par les investissements dans l’IA générative. »

Gartner considère que la croissance tirée par l’IA est restée faible en 2023 mais que le « le cloud est le substrat fondamental et évolutif requis pour faire de GenAI une réalité ». Les ressources de calcul nécessaires à la formation des modèles profitent à l’IaaS et l’intégration des capacités d’IA génératives au segment du SaaS. « En conséquence, la demande de capacité sur les marchés du cloud public a déjà fortement augmenté et continuera de le faire jusqu’en 2028 », prédit Gartner.