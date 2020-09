Altitude Infrastructure lève plus de 500 millions d’euros en fonds propres et en dette junior (dette pour laquelle le prêteur accepte de n’être remboursé qu’à la condition que les autres prêteurs le soient). Les fonds propres ont été levés via un fonds de pension géré par la division Actifs Réels et Marchés Privés d’UBS Asset Management. Ces transactions sont soumises à la validation des autorités de régulation et de la concurrence. Leur finalisation est attendue au quatrième trimestre.

Altitude, qui s’enorgueillit d’une décennie de croissance ininterrompue et majoritairement organique, pourra ainsi continuer de croître sur le marché de la fibre en France et de renforcer sa position. Rappelons que l’opérateur a repris cet été les actifs de Kosc Telecom pour 14 millions d’euros. « Cette levée de fonds est également une formidable opportunité pour Kosc dont les prochains investissements permettront d’élargir significativement la couverture et les offres », précise un communiqué d’Altitude.

« Ces deux transactions démontrent notre ambition sur le marché de la fibre en France, et au-delà. Dans un contexte de consolidation sectorielle, ces investissements vont nous permettre de poursuivre notre stratégie de croissance avec pour objectif de renforcer notre position de premier opérateur indépendant », commente dans le document le président d’Altitude Infrastructure, David Elfassy. « L’expertise d’UBS Asset Management, son bilan dans les investissements directs en infrastructure et notre conception commune de la stratégie nous ont convaincu que UBS Asset Management représentait le partenaire idéal pour soutenir la croissance d’Altitude Infrastructure dans sa phase de développement à venir. »

L’opérateur normand annonce par ailleurs qu’il prévoit plus de 2,5 milliards d’investissement dans les 3 années à venir pour accélérer le développement de la fibre optique en France. Il rappelle, qu’en parallèle de son engagement dans le marché FTTH résidentiel et les réseaux d’initiative publique, il prévoit de forts investissements dans les infrastructures dédiées aux entreprises, d’où notamment son acquisition de Kosc. « Pour réussir la digitalisation des entreprises françaises, il est essentiel de déployer vite un réseau de fibre optique adapté aux besoins des entreprises sur l’ensemble du territoire. Cette levée de fonds nous permet de mobiliser 2,5 milliards d’investissements sur trois années. Notre ambition pour Altitude est de développer, via Kosc, des solutions qui répondent aux exigences spécifiques des entreprises », indique de son côté la directrice générale du groupe, Dorothée Lebarbier.