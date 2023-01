Le groupe Altitude renforce son ancrage dans la région Grand Est en devenant actionaire majoritaire des Réseaux d’Initiative Publique FTTH Rosace (Alsace) et Losange (Grand Est). L’opérateur normand d’infrastructures télécoms a acquis fin décembre les parts détenues dans ces deux réseaux par le fonds d’investissement Quaero Capital. Le groupe Altitude était déjà actionnaire minoritaire depuis leur création et avait renforcé son investissement en 2021 en reprenant la participation du fonds infra Marguerite (37% dans Rosace et 22% dans Losange). Les deux RIP apportent la fibre à plus de 1,4 million de foyers et d’entreprises dont plus d’un million pour Losange Fibre, ce qui en fait le plus grand RIP de France. Ils ont été lancés respectivement en 2016 et 2017 et finalisés 5 ans après.

« La montée au capital dans Rosace et Losange s’inscrit dans la volonté du groupe Altitude de poursuivre et d’accentuer notre partenariat avec la Région Grand Est », commente dans un communiqué Dorothée Lebarbier, directrice générale du Groupe Altitude. « Notre enjeu sera de développer les usages et services numériques pour offrir aux habitants, entreprises et collectivités locales un territoire intelligent, connecté et durable. »

Restent également actionnaires de Rosace Fibre et Losange Fibre aux cotés d’Altitude, la Caisse des Dépôts et NGE Concessions.

Depuis l’acquisition des 26 réseaux de Covage en 2021, Altitude est devenu le 1er opérateur indépendant de Réseaux d’Initiative Publique à l’échelle du pays et le 3ème opérateur d’infrastructures de fibre optique sur le territoire français. Le groupe est actif sur 27 RIP avec 3M de prises FFTH déployées et 5M contractualisées.