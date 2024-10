La société de services en cybersécurité Almond annonce la nomination d’Alexandre Deloup au poste de directeur du Security Evaluation & Analysis Lab (SEAL). Cette entité nouvellement créée regroupe le pôle analyse d’Almond et le Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI) opéré par Amossys, société de conseil et d’expertise en cybersécurité acquise par Almond en 2023.

Titulaire d’un master en sécurité informatique, Alexandre Deloup a commencé sa carrière en 2013 en tant qu’analyste SOC/CERT chez Conix. Il a rejoint Amossys en 2016 en tant que responsable du CERT (Computer Emergency Response Team), avant d’être promu responsable des pôles Évaluation et Analyse en 2023.

Dans ses nouvelles fonctions, sa principale mission sera de structurer le SEAL pour en faire un laboratoire cyber à très forte valeur ajoutée et de dimension européenne. Ceci, notamment dans la perspective de la délivrance des premiers certificats selon le schéma de certification européen EUCC d’ici début 2025.

Pour mémoire, le laboratoire CESTI est agréé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Il est habilité à évaluer la cybersécurité de logiciels et équipements réseaux à la fois selon le schéma français CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau), et selon le schéma international CC (Critères Communs).

« Nous avons créé le SEAL pour en faire le porte-étendard du savoir-faire français en matière d’évaluation et de certification cyber. Il s’appuie sur l’expertise d’Amossys reconnue au niveau national et des équipes de pointe, qui conjuguent une forte expérience en matière de règlementation des produits de cybersécurité à la capacité d’accompagner nos clients sur de gros enjeux techniques. Le SEAL est aussi un enjeu de développement international majeur pour Almond, et nous sommes heureux d’en confier la direction à Alexandre Deloup », commentent dans un communiqué Jean-François Aliotti et Olivier Pantaleo, Co-dirigeants d’Almond