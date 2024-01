OVHcloud choisit le centre de données de Data4 à Marcoussis dans l’Essonne pour compléter sa couverture dans la région Ile-de-France.

Data4 précise que les baies de serveurs dédiées à OVHcloud dans son centre de données sont refroidies dans l’eau via la méthode de « water-cooling ». La société ajoute que son outil de pilotage intégré permet de calculer l’impact environnemental selon cinq critères : énergie, CO2, eau, terres rares et eutrophisation de l’eau douce. Le WUE (Water Usage Effectiveness) de son campus de Marcoussis est de 0,06 l/kWh IT. Le communiqué affirme également que l’ « interconnexion du leader européen du cloud aux systèmes de refroidissement de Data4 directement sur les boucles d’eau froide permet un gain de l’ordre de 25% sur la consommation électrique par rapport au refroidissement à l’air classique ».

L’Informé rappelle qu’OVHcloud a fermé ses derniers datacenters parisiens, dont le centre de données historique P19, en décembre dernier. En effet, ces centres de données étaient jugés « gros consommateurs d’énergie », mais aussi « bruyants » selon les riverains.

En 2023, la région Ile-de-France accueillait déjà plus de 160 datacenters, d’après l’Institut Paris Régions. Il s’agit de la région française avec la plus forte densité de centres de données.