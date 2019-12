Editeur d’une solution de téléphonie dans le Cloud, Aircall fait évoluer son modèle s’ouvrant à la distribution. Il vient pour cela de signer un partenariat avec le fournisseur de services de téléphonie cloud Digimium. Société française de 250 collaborateurs créée en 2014, Aircall revendique déjà plus 4.000 clients utilisant sa solution de téléphonie dans le monde – parmi lesquels BlaBlaCar, Lydia, Glovo, ou ManoMano.

Particularité et point fort de son offre : outre qu’elle permet de s’affranchir de son poste téléphonique et de traiter ses appels de n’importe où, elle s’intègre nativement avec une cinquantaine d’applications métiers telles Salesforce, Hubspot, Zendesk, Microsoft Dynamics, Zoho ou PipeDrive… « Quelques clics suffisent pour connecter notre téléphonie à Salesforce », assure Anthony Tobelaim, directeur des partenariats pour l’Europe et l’Asie-Pacifique. Un argument qui fait souvent mouche auprès des entreprises utilisatrices qui apprécient les fonctionnalités comme l’historisation des appels, la possibilité de réécouter les conversations ou les statistiques détaillées (nombre de décrochés, dure des appels, etc.) que permet l’intégration de la téléphonie avec leur CRM ou leur gestion du support client, explique Olivier Mouilleseaux, co-fondateur de Digimium.

Depuis un an, Aircall avait déjà mis en place un système de rémunération pour les apporteurs d’affaires. Une initiative qui lui avait permis de se rapprocher d’intégrateurs comme Modis, Niji ou Texei. Ces-derniers recommandent ses solutions dans le cadre de leurs missions de conseil et accompagnent les clients dans le paramétrage de leur intégration téléphonie-CRM ou téléphonie-Helpdesk. Le contrat avec Digimium s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une véritable stratégie de distribution, visant à recruter des revendeurs dans chacun des pays européens où l’éditeur opère. Digimium est le premier à intégrer ce nouveau programme partenaires.

Créé en 2016 par deux anciens de Global Concept, Abderraouf Remili et Olivier Mouilleseaux, Digimium se positionne comme un « opégrateur », associant une activité d’opérateur (fournisseur d’accès internet fibre et DSL, MVNO mobile) à une activité d’intégrateur réseau et de fournisseur de services cloud (téléphonie, collaboration, SD-Wan, MDM, sécurité). Outre Aircall, Digimium est partenaire de Cisco Meraki et Poly. Digimium ne dévoile pas son chiffre d’affaires mais affiche des références telles que Ada, Keolis, ECF et Peugeot.

« C’est l’expertise télécom et réseau de Digimium qui a retenu l’attention d’Aircall, explique Olivier Mouilleseaux. La téléphonie sur IP ne tolère pas la latence et exige que la qualité de service des liens mis à disposition des clients soit parfaite » Quant à Digimium, le choix d’Aircall s’est imposé pour la capacité de sa solution à s’intégrer nativement avec autant d’outils métier. Une aptitude qui lui permet d’adresser des projets d’entreprises faisant une utilisation intensive de leur téléphonie sans avoir à gérer les problématiques d’intégration avec leurs outils métier.