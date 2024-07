SNS Security annonce la nomination d’Adrien Vandeweeghe au poste de Directeur général adjoint. Précédemment directeur France et Benelux de Trellix, Adrien rejoint comme associé la société de cybersécurité montpelliéraine et pilotera ses opérations aux cotés du président Frédéric Faurie et du directeur général Franck Burtin.

Ingénieur de formation, Adrien Vandeweeghe a plus de 20 ans d’expérience à des postes à responsabilité et en matière de cybersécurité. Il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire, puis a co-fondé il y a une dizaine d’années le groupe Novidy’s, un intégrateur spécialisé dans la sécurité des réseaux et des systèmes. Il l’a cédé à CS Group en début 2021 tout en continuant d’y travailler comme vice-président développement, avant son recrutement chez Trellix en 2022.

« J’ai l’immense plaisir de rejoindre SNS Security, étoile montante à très fort potentiel et en croissance exponentielle, spécialisée dans le domaine du service managé en cybersécurité », déclare le nouveau DGA sur sa page Linkedin. « S’appuyant sur une équipe pétrie d’expertise de haut vol, visionnaire depuis 2004 sur les bienfaits du mode MSSP, motivée par un sens aigu du service client et de forts partenariats, je ne pouvais pas trouver meilleur projet et aventure humaine ».