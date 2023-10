ChromeOS suscite un intérêt croissant dans les entreprises françaises. C’est le constat d’Acer, le leader des produits Chromebooks en Europe. « On reçoit énormément de sollicitations d’entreprises qui veulent tester nos produits ChromeOS », relate Davide Tarantino directeur du channel Europe d’Acer.

De fait, ChromeOS est apprécié des DSI pour sa console d’administration qui simplifie les déploiements et la gestion des droits et des accès, souligne Davide Tarantino. ChromeOS a aussi la réputation d’être moins vulnérable aux cyberattaques. Rapides à démarrer, jouissant d’une grande autonomie, les machines plaisent aux utilisateurs. Enfin, leur coût de possession les place devant les PC sous Windows ou les Macs.

Cet intérêt accru des entreprises coïncide avec la volonté de Google de pénétrer plus largement le marché des entreprises, relève Davide Tarantino. La firme étasunienne a pour cela étoffé ses équipes commerciales et techniques chargées d’accompagner ses dernières en France. Google bénéficie enfin de la progression de l’utilisation de Google Workspace en entreprise. Ce qui a pour effet de préparer le terrain pour ChromeOS.

Cet intérêt des entreprises françaises pour ChromeOS a convaincu Acer de lancer en France Acer Cloud, une déclinaison son programme partenaires synergy pour les partenaires qui relaient ses Chromebooks dans les entreprises. Un marché qui reste encore un segment de niche en France – 12.000 pièces vendues depuis le but de l’année – mais sur lequel Acer revendique quasiment 50% de parts de marché. Acer bénéficie de son antériorité sur ce marché et d’une largeur de gamme sans équivalent chez ses concurrents.

Acer Cloud repose sur une certification verticale qui valide l’expertise Google entreprise des partenaires. Une dizaine de partenaires l’ont déjà obtenue en France : SCC, Inmac, JLL ou V-IT. Elle permet d’obtenir des bonus sous forme de remises additionnelles et de primes d’incitation. Elles donnent également droit à un accompagnement technique de Google et d’Acer, et à des avantages marketing.