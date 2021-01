Encore un nouveau procès dans le monde de l’IT. Le fabricant de produits d’interconnexion optique Acacia Communications renonce à sa fusion avec Cisco, ce qui on s’en doute déplaît fortement à l’équipementier de San Jose. Celui-ci va donc porter l’affaire devant la justice.

Pour motiver la rupture de la transaction, Acacia explique qu’il n’a pas obtenu l’approbation de l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché (le régulateur antitrust chinois) avant le 8 janvier, date limite de résiliation de l’accord signé en juillet 2019. « A ce titre, Acacia a exercé son droit de résilier la transaction proposée conformément aux termes de l’accord de fusion », indique un communiqué de l’entreprise qui ajoute qu’elle a l’intention de contester les allégations de Cisco.

Cisco explique de son côté que les autorités chinoises lui ont fait savoir jeudi, c’est-à-dire le 7 janvier, que ses garanties étaient « suffisantes pour répondre aux problèmes de concurrence pertinents ». L’équipementier précise qu’il cherche « à obtenir un mandat du tribunal selon lequel l’accord ne pourra pas être résilié tant que ledit tribunal n’aura pas résolu ces questions, ainsi qu’une ordonnance du tribunal obligeant Acacia à clôturer la transaction ».

On notera que les deux entreprises sont partenaires depuis plusieurs années.

« Avec l’explosion de la bande passante à l’ère du multi-cloud, les technologies d’interconnexion optique deviennent de plus en plus stratégiques. L’acquisition d’Acacia nous permettra de tirer parti de la solidité de notre portefeuille de commutation, de routage et de réseau optique pour répondre aux exigences les plus exigeantes de nos clients », avait déclaré Cisco lors de l’annonce de l’acquisition, expliquant ainsi l’intérêt de l’opération.

A l’annonce de la rupture, le titre de la firme de Maynard (Massachusetts) a grimpé de 15,14% atteignant ainsi 83,70 dollars, un montant bien au-dessus des 70 dollars par action proposés par Cisco. La valorisation du spécialiste de l’optique a ainsi quasiment augmenté d’un milliard de dollars pour s’établir à 3,52 milliards de dollars.