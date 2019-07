Cisco va dépenser 2,84 milliards de dollars pour s’offrir le fabricant d’équipements d’interconnexion optique à grand débit Acacia Communications. Fondée en 2009, cette société de 380 personnes basée à Maynard dans le Massachusetts a levé 23 millions de dollars de fonds privés avant de devenir publique en mai 2016, indique le Silicon Business Journal. Le titre a grimpé de 41,5% après l’annonce de la transaction et atteignait ce matin près de 65 dollars. De son côté l’action Cisco abandonnait 1%.

L’an dernier, le fabricant sans usine a engrangé 339 ,9 millions de dollars, dont 14% provenaient de Cisco. Il affirme que ses plus gros clients, le Chinois ZTE, l’Américain Infinera, l’Allemand ADVA Optical Networking et Cisco représentent ensemble 74% de son chiffre d’affaires annuel. Il revendique une trentaine de clients.

« Avec l’explosion de la bande passante à l’ère du multi-cloud, les technologies d’interconnexion optique deviennent de plus en plus stratégiques », explique David Goeckeler, vice-président exécutif de Cisco dans un communiqué. « L’acquisition d’Acacia nous permettra de tirer parti de la force de notre portefeuille de commutateurs, de routeurs et de réseaux optiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de nos clients. » « Cisco considère que les technologies fondamentales du silicium, de l’optique et des logiciels lui permettent de continuer à fournir des innovations de pointe en matière de routage et de commutation, et nous voyons l’émergence de connecteurs enfichables destinés aux segments interconnexion des datacenters, métropolitains et longue distance comme une transition importante pour les clients », précise de son côté le directeur général de l’Optical Systems et Optic Group de l’équipementier de San Jose, Bill Gartner.

L’opération devrait être finalisée au second semestre de l’exercice 2020 de Cisco.