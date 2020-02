L’éditeur canadien Densify, spécialisé dans les logiciels de gestion et de contrôle des ressources virtuelles et cloud, avait déposé en avril dernier une plainte contre VMware pour contrefaçon de brevets. La justice vient de se prononcer. Elle estime notamment que vRealize Operations Manager, vROps 7.0 / 7.5, le produit phare pour l’optimisation de l’infrastructure de cloud privé de VMware, enfreint les brevets de Densify et copie le nom de marque de Densify ainsi que les éléments clés de son interface utilisateur. Elle condamne la filiale de Dell à verser 237 millions de dollars à l’éditeur.

« Après un procès de 9 jours devant un tribunal fédéral du Delaware, un jury de 8 personnes a conclu que VMware avait enfreint deux des principaux brevets de Densify. Sur la base de preuves détaillées présentées au procès, le jury a également conclu que l’infraction de VMware était délibérée », indique un communiqué de la firme de Toronto. Outre vRealize Operations Manager, le Distributed Resource Scheduler (DRS) et VMware sur Amazon Cloud (VMC) s’appuient également sur les brevets de Densify a estimé le tribunal qui a par ailleurs constaté que les brevets de ce dernier étaient « antérieurs à des fonctionnalités, des concepts et des brevets de VMware ou d’autres fournisseurs ».

Le Canadien demande à présent une injonction interdisant à VMware d’utiliser la technologie Densify dans ses produits « récents et à venir ».

« Nous sommes ravis que nous puissions maintenant nous concentrer à nouveau sur notre cœur de métier », commente dans le communiqué le CEO de la société, Gerry Smith. « Densify se consacre au développement de logiciels d’analyse qui génèrent une valeur significative pour nos clients sans poursuivre d’autres fournisseurs. Notre technologie a la capacité unique de prendre en compte de multiples contraintes lors de l’optimisation du placement de la charge de travail, y compris les politiques commerciales, de sécurité, de conformité et de licence logicielle. La décision du tribunal confirme notre droit d’être le seul fournisseur de notre innovation et de sa fonctionnalité. »

VMware a décidé de faire appel de la décision.