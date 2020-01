CGI a fait l’acquisition de l’ESN et éditeur Meti Logiciels et Services. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Fondé en 1982 et basé à Larmor-Plage près de Lorient (Morbihan), Meti est spécialisé dans le secteur du commerce de détail, en particulier la digitalisation des entrepôts. Avec l’avènement du commerce en ligne, l’entreprise bretonne accompagne les grandes enseignes sur l’ensemble de leur chaîne marchandise et client, du référencement aux opérations magasins, en passant par la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’e-commerce. Ses solutions équipent en production plus de 5.000 sites (magasins, entrepôts, sites marchands, sièges administratifs, …) dans 20 pays.

Grâce à cette fusion, CGI consolide ses capacités à accompagner ses clients tout au long de la chaîne de valeur et à stimuler leur évolution numérique et omnicanale. L’opération permet au groupe IT canadien de développer une gamme complète de services et d’approfondir son expertise du secteur. « Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de Meti pour aider les entreprises du secteur du commerce de détail à se positionner pour l’avenir grâce à des services complets et à des technologies numériques qui stimulent l’efficacité, l’innovation, la satisfaction de la clientèle et la création de valeur », commente dans un communiqué George Schindler, président et CEO de CGI. « Les salariés, les capacités et les solutions de Meti nous permettent de renforcer considérablement notre portefeuille de solutions de propriété intellectuelle et nos services dans ce secteur. Nous accueillons chaleureusement les quelque 300 professionnels de l’organisation au sein de CGI. »