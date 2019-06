Oracle a dépassé les prévisions des analystes au quatrième trimestre. L’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires de 11,14 milliards de dollars, en hausse de 1% et de 4% à taux de change constants par rapport à l’an dernier. Wall Street s’attendait à 10,93 milliards de dollars.

Les revenus des services cloud et du support de licences s’élevaient à 6,80 milliards de dollars tandis que ceux provenant des licences sur site et cloud, ont bondi de 12% à 2,52 milliards de dollars, dépassant le consensus qui était de 2,31 milliards de dollars.

Le résultat net GAAP a progressé de 14% à 3,74 milliards de dollars, le résultat net non-GAAP a de son côté gagné 3% à 4,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action GAAP était de 1,07 dollar, tandis que le bénéfice par action non-GAAP était de 1,16 dollar. Wall Street s’attendait à respectivement 0,89 dollar et 1,08 dollar.

« Nos applications cloud Fusion et NetSuite à forte marge connaissent une croissance rapide, tandis que nous réduisons notre activité concernant le matériel historique à faible marge. Le résultat net de cette évolution du matériel de base vers le cloud est, au quatrième trimestre, une marge d’exploitation non-GAAP de 47%, la plus haute de ces cinq dernières années », affirme dans un communiqué Safra Catz, co-CEO de l’entreprise.

« Nous avons ajouté plus de cinq mille nouveaux tests de bases de données autonomes au quatrième trimestre », s’est de son côté félicité Larry Ellison, président-fondateur et directeur technique d’Oracle.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires, stable, s’est établi à 39,51 milliards de dollars. Les revenus des licences, soit 15% du CA, ont progressé de 1%. Les services cloud et le support de licence, soit 66% du CA, ont gagné 1%. En revanche, les chiffres d’affaires du hardware et des prestations de services ont respectivement baissé de 7% et 5%.

Le résultat net GAAP a bondi de 209% à 11,08 milliards de dollars. Le bénéfice net par action GAAP était de 3,05 dollars.

L’action a gagné jusqu’à 7% lors des transaction après-bourse.