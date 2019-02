NetApp a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes, « des résultats décevants » a reconnu le CEO de la société, Gorge Kurian, qui attribue cela à la situation économique mondiale. « Nous avons assisté à un ralentissement général des achats en janvier, sous l’effet de la détérioration des perspectives de l’économie mondiale et des incertitudes entourant la politique commerciale. Face à ces vents contraires, nos clients les plus importants sont devenus plus prudents dans leur comportement d’achat », a déclaré le dirigeant, ajoutant que les industries particulièrement exposées à la Chine ainsi que les administrations publiques étaient de plus en plus prudentes.

Le chiffre d’affaires du spécialiste du stockage a atteint 1,56 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 2% sur un an alors que Wall Street tablait sur 1,6 milliard de dollars. La vente de produits a généré 967 millions de dollars (+2%), la maintenance logicielle 239 millions de dollars (+8%) et la maintenance des matériels ainsi que les autres services 357 millions de dollars (-2,5%). La région Amériques pèse 52% du chiffre d’affaires contre 53% au troisième trimestre de l’exercice 2018. La région EMEA est stable avec 33% des revenus. La région Asie Pacifique affiche elle aussi une belle stabilité avec 14% du chiffre d’affaires.

Le bénéfice net GAAP a atteint 249 millions de dollars comparativement à une perte nette conforme de 479 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action GAAP s’est établi à 0,98 dollar à comparer à une perte nette par action de 1,79 dollar au troisième trimestre de l’exercice 2018. Le flux de trésorerie provenant de l’exploitation était de 451 millions de dollars contre 420 millions de dollars un an auparavant.

Malgré « les vents contraires », George Kurian s’est toutefois déclaré confiant pour l’avenir. « Nos solutions d’infrastructure cloud hybride et flash, ainsi que nos solutions d’intelligence artificielle, constituent les piliers des nouvelles architectures de nos clients », a-t-il déclaré. « Nous constatons que nos offres de cloud computing sont de plus en plus utilisées par nos clients pour transférer des applications et des données vers le cloud. Nous sommes convaincus de notre stratégie pour générer une croissance à long terme. »

Pour le trimestre en cours la firme de Sunnyval table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,59 milliard de dollars et 1,69 milliard de dollars et sur un bénéfice net GAAP situé entre 1,06 dollar et 1,12 dollar.