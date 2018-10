Nicolas de Vanssay supervise, depuis septembre 2018, la direction Succès Client du fournisseur de connectivité CaaS dédié́ au marché́ de gros pour les offres entreprises Kosc Telecom. Cette direction a pour vocation de veiller à la qualité de l’expérience client, sur l’ensemble du cycle de vie des commandes, via sa plateforme et ses équipes d’accompagnement des clients. Expert de l’industrie des télécoms, Nicolas de Vanssay a pour mission de structurer et superviser cette direction nouvellement créée.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nicolas au sein du comité de direction », explique dans un communiqué Antoine Fournier, directeur général de Kosc Telecom. « Sa connaissance approfondie du secteur des télécoms constituera un atout majeur pour accompagner la dynamique commerciale de Kosc tout en assurant le meilleur niveau de satisfaction pour nos clients. »

Nicolas de Vanssay était précédemment directeur des services clients de Colt Technology Services à Barcelone. Il a intégré l’opérateur britannique en 2000 où il a assuré différentes fonctions, telles que directeur d’opérations Amérique du Nord, ainsi que des postes de management au sein du Service Delivery en France et en Inde. Avant de rejoindre Colt, Nicolas de Vanssay était directeur général de Sitcom, société spécialisée dans la construction d’antennes-relais pour la téléphonie mobile.

Agé de 48 ans, Nicolas de Vanssay est titulaire d’une licence et maitrise en science & technologie, ingénierie civile et maritime de l’UFR Sciences & Techniques de l’université du Havre, et d’un diplôme de technicien spécialisé conducteur de travaux de l’ESTP Paris.