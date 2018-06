Sopra Steria, accueillera en 2018, 2.700 nouveaux collaborateurs en CDI et 400 alternants, ainsi que 1.000 stagiaires. Ces recrutements se feront dans plus d’une vingtaine de villes où l’entreprise est implantée, parmi lesquelles Paris etl’Ile-de-France (avec près de 1.500 recrutements), Toulouse (350 recrutements prévus), Lille (250), Lyon (250), Rennes et Nantes (200). Le groupe compte à ce jour près de 42.000 collaborateurs dans le monde.

Sopra Steria recrute des jeunes diplômés Bac+5 issus de d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce et d’universités pour participer à des missions dans des secteurs tels que la banque, l’assurance, le secteur public, l’aéronautique, la défense et la sécurité.

Du côté des profils recherchés, Sopra Steria attend de bonnes compétences techniques (Java/J2EE, Microsoft.net, SharePoint, cloud, cybersécurité…), ainsi qu’une connaissance des méthodologies de travail collaboratives en mode agile. Les candidats devront être suffisamment polyvalents pour gérer des missions pluridisciplinaires, tout en ayant un sens du service client prononcé. Pour les postes plus expérimentés, tels que ceux de directeur de programme ou de chef de projet, l’expérience de grands projets au forfait sera primordiale.

Sopra Steria offre la possibilité aux jeunes talents de se préparer aux métiers de demain à travers un programme de formation continue proposé par l’Academy. Ils pourront ainsi renforcer leur savoir-faire en matière d’IoT, de cloud, d’IA, de blockchain, de cybersécurité ou de data science et participer à des projets en Europe mais aussi en Afrique, en Asie et, depuis plus récemment, en Amérique.