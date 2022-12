Sur la base de 500 millions de tests réalisés, 72% des organisations restent vulnérables à la faille Log4Shell au 1er octobre 2022, selon Tenable. Près d’un an après la découverte de la faille critique sur Log4j, cela montre à quel point la remédiation est longue et imparfaite.

C’est en Amérique du Nord que la remédiation complète à Log4j a été la plus forte : (28%) selon le rapport. Viennent ensuite la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (27%), l’Asie-Pacifique (25%) et l’Amérique latine (21%).