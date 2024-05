Constellation change de statut juridique en devenant entreprise à mission. Le groupe intègre ainsi des objectifs sociaux et environnementaux en sus de ses objectifs économiques traditionnels.

Dans le cadre de ce nouveau statut, validé par ses actionnaires le 27 mars dernier, Constellation s’est ainsi engagé à diviser son intensité carbone par deux en 10 ans. Dans cette perspective, le groupe prévoit dorénavant de tenir compte de la finalité des projets pour favoriser ceux qui ont du sens. D’une manière générale, il entend soutenir l’économie contributive et régénérative en y impliquant ses collaborateurs et son écosystème.

Cela fait trois ans que l’entreprise s’est engagée dans le processus de transformation ayant abouti à l’adoption de ce nouveau statut. La majorité de ses quelque 750 salariés a suivi des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux (Fresque du climat). Le variable de ses dirigeants et de ses forces commerciales a également évolué pour intégrer les nouveaux enjeux environnementaux. Chaque projet sera ainsi apprécié en fonction de son bilan carbone et les rémunérations seront indexées sur les baisses d’émissions obtenues.

Le groupe s’est également lancé dans les activités à impact positif avec les créations (ou les acquisitions) de ses filiales : Impakt (mesure et pilotage de l’empreinte carbone), Kanopée (formation à la transition environnementale) et Bestinfo (équipement It reconditionné), et s’est engagé dans la transformation de ses activités traditionnelles en créant onze offres bas carbone.

« Le processus ayant conduit à ce changement de statut a finalement été assez long car on a voulu y associer le maximum de parties prenantes, explique Etienne Besançon, PDG du groupe ((photo) : collaborateurs, mais également fournisseurs, clients et actionnaires, y ont contribué. »