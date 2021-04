L’offre DaaS (Desktop as a Service) Cloud PC de Microsoft pourrait être lancée en juin ou juillet prochain, aux alentours de la date de la conférence partenaires Microsoft Inspire qui doit se tenir à la mi-juillet, rapporte ZDnet.

L’offre, connue sous le nom de Deschuttes Project, devrait permettre aux clients d’accéder à un PC sous Windows distant de n’importe où et à n’importe quel moment au travers d’appareils reconnus comme clients légers. La tarification se ferait à l’utilisateur et non pas en fonction de la consommation. « Microsoft Cloud PC est une nouvelle offre stratégique qui s’appuie sur Windows Virtual Desktop pour fournir un bureau en tant que service. Fondamentalement, Cloud PC offre aux clients professionnels une expérience Windows moderne, élastique et basée sur le cloud et permettra aux entreprises de rester à jour de manière plus simple et plus évolutive », expliquait Microsoft dans une offre d’emploi publiée voici quelques mois.

Bien que livrée avec Windows 10X, le système d’exploitation destiné aux machines peu puissantes, Cloud PC permettrait de prendre en charge des applications Win32. L’offre répondrait ainsi aux besoins du télétravail et prendrait en compte le succès des Chromebooks. Trois versions (Medium, Heavy et Advanced) seraient proposées, offrant chacune des capacités de CPU, de RAM et de stockage différentes.

Très au fait de ce qui se passe à Redmond, nos confrères annoncent par ailleurs que Microsoft construira de 50 à 100 nouveaux datacenters chaque année dans un proche avenir. La société exploite actuellement plus de 200 centres de données à travers le monde. Ces derniers couvrent 34 pays en réseau avec plus de 165.000 miles (266.000 kilomètres) de câbles sous-marins. Une dizaine de pays supplémentaires devrait s’ajouter à la liste cette année, dont la Malaisie.

Dans un souci pédagogique, Microsoft a mis en ligne une visite virtuelle d’un centre de données représentatif. Baptisée « We live in the Cloud », la visite met l’accent sur les investissements réalisés dans la sécurité, la fiabilité et la durabilité des équipements. Elle présente également les technologies de nouvelle génération testées ou prévues dans ses datacenters, notamment le refroidissement par immersion en deux phases, les piles à hydrogène ou encore Natick Prject, le projet – réussi – de centre de données sous-marin réalisé avec le Français Naval Group.