Si les prévisions d’IDC sont bonnes, le marché mondial de l’Edge Computing atteindra 250,6 milliards de dollars en 2024 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5% sur la période de prévision 2019-2024.

« Les produits et services Edge alimenteront la prochaine vague de transformation numérique », explique dans un communiqué Dave McCarthy, directeur de recherche Edge Strategy chez IDC. « Avec la possibilité de placer l’infrastructure et les applications à proximité des lieux de production et de consommation des données, les organisations de tous types cherchent à utiliser la technologie Edge pour améliorer l’agilité commerciale et créer de nouvelles expériences client. » Le nombre d’entreprises présentes et investissant dans l’Edge Computing continue d’ailleurs de s’étoffer avec un ensemble diversifié de concurrents constate IDC.

Le cabinet d’analyse s’attend à ce que dans les prochaines années les dépenses consacrées à l’Edge Computing soient concentrées aux États-Unis et en Europe occidentale. En 2020, les parts des dépenses mondiales des Amériques, de la région EMEA et de l’Asie/Pacifique seront selon lui respectivement de 45,0%, 27,9% et 27,2%. Les deux principaux secteurs qui investiront d’ici 2024 seront la fabrication discrète et les services professionnels, tandis que la vente au détail dépassera la production en continu pour devenir le troisième investisseur du secteur en 2024. Avec un TCAC sur cinq ans de 15,4%, les services professionnels afficheront la croissance la plus rapide. Du côté des bénéficiaires des investissements, les services (professionnels ou non) représenteront 46,2% des dépenses en 2024, devant les achats de matériel (32,2% des dépenses), les 21,6% restants étant consacrés aux logiciels.