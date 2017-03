Virtustream (désormais filiale de Dell Technologies) annonce la nomination de Yann Sixou au poste de Senior Director & Country Manager France. Fort de plus de 20 ans d’expérience de direction au sein de grands groupes informatiques, Yann Sixou sera chargé de conduire le développement et de préparer l’avenir des technologies émergentes de Virtustream en tant que prestataire de services et de solutions cloud pour les entreprises. Il aura pour mission de structurer les équipes commerciales afin de développer la position de l’entreprise sur le marché français, d’élargir la base utilisateurs et d’étendre l’utilisation des solutions Virtustream à de nouveaux clients.

Avant de rejoindre le spécialiste de la migration d’applications critiques dans le cloud et de la gestion d’environnements cloud, Yann Sixou était responsable du développement de l’activité de la division Enterprise Services de HPE en Arabie Saoudite. Il était notamment chargé du développement des services cloud, mobilité, sécurité et big data. C’est d’ailleurs chez HP, au sein de sa division Outsourcing, qu’il a commencé sa carrière en tant que directeur des services d’infogérance. Yann Sixou a ensuite rejoint Dell et occupé, pendant plus de dix ans, différentes fonctions de dirigeant dont celle de directeur des ventes de services EMEA.

Yann Sixou est diplômé de Supelec et de l’INSEAD.

« Le marché du cloud devient mature. Les entreprises migrent de plus en plus d’applications critiques vers le cloud, y compris les plus stratégiques à leur activité », déclare dans un communiqué Steve Midgley, vice-président de Virtustream. « Yann dispose d’une expertise technique reconnue, ainsi que d’une connaissance des problématiques marché sur laquelle nous allons nous appuyer pour structurer et accélérer notre croissance en France. Nous nous réjouissons de son arrivée dans l’équipe. »