Avec 2,3 milliards d’unités, les ventes du marché englobant les PC, les tablettes et les smartphones dans le monde devraient baisser de 0,3% cette année par rapport à 2016 indique Gartner. Le marché devrait cependant retrouver de la croissance en 2018. La légère décroissance actuelle cache toutefois un record historique. En effet, les livraisons de smartphones premier prix devraient grimper de 6,8% comparé à 2016 et atteindre 686 millions d’exemplaires. « Les consommateurs ont compris la plus grande valeur des smartphones de base dotés de meilleures capacités que les téléphones utilitaires bas de gamme. C’est pourquoi le prix de vente moyen des smartphones milieu et haut de gamme va poursuivre sa progression », estime Roberta Cozza, directrice de recherche au cabinet. « Les acteurs chinois multiplient actuellement les smartphones de base offrant la sensation d’une qualité supérieure et dotés de fonctionnalités premium, ce qui renforce la bascule des téléphones utilitaires bas de gamme vers ces smartphones premier prix. »

Dans son ensemble, le marché des smartphones devrait voir ses livraisons augmenter de 5% et frôler le 1,6 milliard d’exemplaires. Il devrait notamment bénéficier de l’impact des Samsung S8 et S8 Plus. L’arrivé d’un nouvel iPhone doté de nouvelles fonctionnalités telles que la réalité augmentée et d’un machine learning renforcé devrait également stimuler les ventes.

Du côté des PC, avec 3% de livraisons en moins, on note un ralentissement de la baisse constatée ces dernières années. Un phénomène dû, selon le cabinet d’analyse, au rafraîchissement de Windows. Par ailleurs, la hausse des prix des composants tels que les mémoires DRAM et les disques SSD crée quelques turbulences sur le marché. Toutefois, celles-ci sont en partie effacées par la prise en charge de l’augmentation par les fabricants, ces derniers craignant de perdre des parts de marchés analyse Gartner.

Worldwide Device Shipments by Device Type, 2016-2019 (Millions of Units)

Device Type 2016 2017 2018 2019 Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) 220 203 195 191 Ultramobiles (Premium) 50 59 72 82 PC Market 270 262 267 272 Ultramobiles (Basic and Utility) 169 160 159 158 Computing Device Market 439 424 427 432 Mobile Phones 1,893 1,904 1,936 1,934 Total Device Market 2,332 2,326 2,362 2,363

Note: The ultramobile (premium) category includes devices such as Microsoft Windows 10 Intel x86 products and the Apple MacBook Air.

The ultramobile (basic and utility) category includes devices such as the Apple iPad and iPad mini, Samsung Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD, Lenovo Yoga Tab 3 and Acer Iconia One.

Source: Gartner (July 2017)