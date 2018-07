L’augmentation des prix des PC, résultant de celle des composants, provoque une stagnation des ventes de terminaux croit savoir Gartner. Les prévisions du cabinet concernant les livraisons de PC, tablettes et téléphones mobiles indiquent ainsi une très légère augmentation de 0,9% en 2018, comparé à 2017. Cela représente 2,28 millions d’unités dans le monde. Plus précisément, les ventes de PC et tablettes vont baisser de 1,2% tandis que les livraisons de téléphones mobiles vont augmenter de 1,4%.

« Le marché du PC est encore entravé par la pénurie constatée sur le marché du DRAM et ce pour l’ensemble de l’année 2018, à cause du manque de nouvelles capacités de wafers à venir. C’est pourquoi les fournisseurs de PC vont continuer d’augmenter leurs prix cette année », commente dans un communiqué Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. « De plus grands écrans et plus de tableaux graphiques génèrent également des majorations de prix, augmentant la facture des équipements pour les entreprises et les consommateurs. »

Dans un marché du PC très sensible aux prix, Gartner constate dans les entreprises une migration vers les PC haut-de-gamme tels que les ultramobiles premium dont la valeur est jugée supérieure. Ces derniers devraient d’ailleurs enregistrer une croissance de 12% prévoit le cabinet d’analyse. Celui-ci s’attend à une nouvelle évolution du marché à cause de la fin du support de Windows 7 prévue en janvier 2020. « Il devient primordial pour les entreprises de migrer vers Windows 10 le plus rapidement possible, et certainement d’ici la fin de 2019 », estime Ranjit Atwal. L’Amérique du Nord a entamé sa migration vers Windows 10 dès 2015, elle devrait être terminée aux alentours de 2019. L’Europe de l’Ouest quant à elle accélère le mouvement. En Chine, au Japon ainsi que dans les pays émergents, les plans de migrations prévus cette année ont vu leur échéance remise à 2019, à cause de complications inhérentes aux changements de process et procédures nécessités par Windows as a service, estime le cabinet d’analyse.

Le marché mondial pourrait par ailleurs être affecté par l’évolution du marché chinois, qui représente à lui seul 20% des dépenses en matière de terminaux. En 2017 Gartner avait enregistré dans le pays une baisse des livraisons de téléphones mobiles de 8,7% pour atteindre 428 millions d’unités. Cette année, le marché pourrait croître de 3,3 générant ainsi 23% des livraisons mondiales de téléphone mobiles. En revanche le marché du PC devrait décliner cette année de 1,7% dans le pays, totalisant 38,5 millions d’unités soit 21% des livraisons mondiales. « La Chine est un pays qu’il est intéressant de surveiller cette année. La poursuite du déploiement d’une version chinoise de Windows 10 au second semestre ainsi que le cycle de remplacement des iPhone prévu en 2019 devrait générer de la demande », conclut Ranjit Atwal.

Worldwide Device Shipments by Device Type, 2017-2020 (Millions of Units)

Device Type 2017 2018 2019 2020 Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) 204 195 189 181 Ultramobiles (Premium) 58 65 74 80 Total PC Market 262 260 263 262 Ultramobiles (Basic and Utility) 158 155 152 151 Computing Device Market 420 415 415 413 Mobile Phones 1,841 1,867 1,888 1,901 Total Device Market 2,261 2,282 2,303 2,314

Source: Gartner (July 2018)