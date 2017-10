Siemens a conclu un accord pour l’acquisition de l’éditeur Infolytica basé à Montréal (Canada), un rachat qui va lui permettre d’étendre son portefeuille dans la simulation électromagnétique. Les logiciels de simulation de pointe d’Infolytica sont utilisés par des industriels du monde entier pour prédire les performances électromagnétiques et thermiques. Ils permettent d’accélérer le développement de solutions fiables et optimisées pour les dispositifs électriques et électromagnétiques, tels que les machines électriques (moteurs, générateurs et transformateurs), mais aussi les capteurs, les systèmes de chauffage par induction, les appareils d’IRM et les dispositifs de blindage. Infolytica sera intégrée à la division Mechanical Analysis de Mentor, une société du groupe Siemens. La transaction devrait être finalisée au cours du mois.