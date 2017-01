En septembre dernier, la société de services d’infogérance parisienne Plenium a racheté via sa holding Plenitude sa consœur alto-sequanaise VIP-IT. Elle-même issue de la fusion en 2013 de l’activité infogérance d’Alternalease et de SGUI, cette dernière réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,4 M€ avec un effectif d’une cinquantaine de personnes. Implantée en Ile de France et en Picardie, elle adresse une clientèle d’entreprises de taille intermédiaire et de collectivités locales.

Plus modeste avec ses 2,5 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2016 – dont la moitié de projets d’infrastructures – et ses 20 collaborateurs, Plenium jouit en revanche d’une forte rentabilité (10% de son chiffre d’affaires en net) et d’une croissance (+15% à +20% par an) qui lui permettent de se positionner en consolidateur du marché, explique Pedro Sousa, son présient. Une stratégie soutenue par son partenaire bancaire Société Générale, qui l’a également accompagnée dans sa première opération de croisance externe en janvier 2016.

Celle-ci portait sur Laurea, une société de services spécialisée dans les solutions d’affichage digital pour les réseaux commerciaux réalisant 2,5 M€ de CA annuel avec un effectif de de 15 personnes.

Dans les deux cas, les dirigeants historiques ont été invités à rester au capital et à conserver des fonctions opérationnelles. Les deux sociétés sont également restées juridiquement et commercialement indépendantes. En revanche, l’intégration est plus poussée sur le plan technique. Jugeant les process et les outils de VIP-IT moins adaptés que les siens, Plenium a commencé à migrer VIP-IT sur ses propres outils, notamment Kaseya pour la partie services managés.

En 2017, sa priorité va être de développer des synergies entre les trois sociétés sans perdre de vue son objectif de croissance par acquisitions. Car Pedro Sousa ne s’en cache pas, il ambitionne à terme de doter Plenium d’une couverture nationale.